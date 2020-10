LIVE – Under 17, Napoli-Lecce 2-0 (10’Marranzino, 36′ Carnevale): cominciato il secondo tempo

Iniziata la ripresa

Terminata la prima frazione di gara

46′ Ammonito Lippo per un fallo su Di Dona

Concesso un minuto di recupero

40′ De Pasquale supera un avversario e serve Marranzino che viene anticipato da Russo, facilitando l’intervento del portiere pugliese. Provvidenziale intervento del numero due del Lecce

38′ Cross dalla destra di Carrozzo per Milli che riesce a controllare il pallone, ma è bravo Boffelli ad anticiparlo

36′ Goaaaaal del Napoli. Carnevale raccoglie palla al vertice dell’area salentina e sfodera un gran tiro e batte Bufano

35′ Sul corner seguente, stacca Di Leo: sfera che termina a lato

35′ Occasione Napoli. Ottima palla in verticale di Longobardi per Di Dona che si trova da solo davanti a Bufano, ma è bravo il portiere pugliese a neutralizzare il numero sette partenopeo

30′ Primo cambio nel Napoli: esce un acciaccato Di Palma ed entra Carnevale

28′ Crros al centro di Marranzino per Scognamiglio che colpisce di testa e manda il pallone a lato. Azione fermata dal guardalinee per fuorigioco dell’attaccante partenopeo

24′ Occasione Napoli. Azione sulla sinistra tra Giannini e Marranzino che serve di Di Dona che prova un tiro di piatto, ma viene contratto da Filippi Filippi

19′ Ammonizione per Morelli per una trattenuta reiterata su De Pasquale

13′ Cross basso di Dona per De Pasquale che di piatto prova una conclusione che va oltre la traversa

10′ Goaaaaal del Napoli. Ottima apertura di Scognamiglio per Marranzino che entra in area di rigore ospite e batte il portiere pugliese tirando sull’angolo opposto

5′ Carrozza vince un rimpallo ed entra in area di rigore azzurra, ma Boffelli, con l’aiuto dei propri compagni, riesce ad allontanare il pericolo

3′ Ottima palla in verticale di Di Palma per Di Dona: Bufano neutralizza in due tempi

2′ Occasione Napoli. Angolo dalla destra: a volo di Di Leo che di piatto manda il pallone alto

Match iniziato

Da segnalare Al Kennedy una maggiore prenseza di pubblico rispetto allo scorso weekend.

Tra gli azzurrini assente Pesce per qualche problema fisico, ma nulla di preoccupante.

Napoli (4-3-3): 1 Boffelli, 2 Marchisano, 3 Giannini, 4 Longobardi, 5 Di Leo, 6 Hysaj, 7 Di Dona, 8 Di Palma, 9 Scognamiglio, 10 De Pasquale, 11 Marranzino a disp.12 Pirone, 13 Picardi, 14 Pietropaolo, 15 Spavone, 16 Carnevale, 17 Flora, 18 Esposito, 19 Norcia, 22 Iovino all.Carnevale

Lecce (4-4-1-1): 1 Bufano, 2 Russo, 3 Filippi Filippi, 4 Convertino, 5 Morelli, 6 Luperto, 7 Daka, 8 Lippo, 9 Carrozzo, 10 Milli, 11 Quarta a disp.12 Illuzzi, 13 Liquori, 14 Quarta M., 15 Luciano, 16 Guei, 17 Letizia, 18 De Giorgi, 19 Elia all.Maragliulo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lecce, gara valida per la quarta giornata del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini hanno quattro punti in classifica in virtù del pareggio di Empoli e della vittoria interna contro il Cosenza, domenica scorsa non sono scesi in campo a causa dei casi di positività nel vivaio dell’Ascoli, la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Il Lecce, invece, una settimana fa ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato contro la Salernitana dopo le sconfitte incassate contro il Benevento e la Roma.