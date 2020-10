LIVE – Under 17, Napoli-Lecce: gara valida per la quarta giornata

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lecce, gara valida per la quarta giornata del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini hanno quattro punti in classifica in virtù del pareggio di Empoli e della vittoria interna contro il Cosenza, domenica scorsa non sono scesi in campo a causa dei casi di positività nel vivaio dell’Ascoli, la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Il Lecce, invece, una settimana fa ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato contro la Salernitana dopo le sconfitte incassate contro il Benevento e la Roma.