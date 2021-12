LIVE – Under 17, Napoli-Lecce 1-1: Mariano riporta il risultato in parità

18′ Pareggio de Lecce. Tiro di Mariano che batte Turi, il portiere partenopeo si fa ingannare dal campo viscido

12′ Lorenzo Russo cerca Attanasio sul secondo palo. Il giocatore del Napoli non riesce a stoppare da posizione favorevole per la conclusione

9′ Punzione di Russo dalla destra, Peluso non ci arriva per un soffio. La sfera rimbalza a terra e impensierisce Mocca, bravo a smanacciare il pericolo

6′ Goooool del Napoli!!! Tortora intercetta la palla nell’area avversaria e serve Vigliotti, che tira a rete e batte Moccia

E’ iniziata la partita

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): 1 Turi, 2 Romano, 3 Tortora, 4 Peluso, 5 Manzo, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Milo, 9 Vigliotti, 10 Russo, 11 Attanasio a disposizione 12 Pellino 13 Tuccillo, 14 Fucci, 15 Di Lauro, 16 Legnante , 17 Cinquegrana, 18 Grieco, 19 Cuciniello, 20 Miele allenatore Andrea Liguori

Nel Napoli c’è da sottolineare il ritorno di Peluso dopo il lungo infortunio

Lecce (4-3-3): 1 Moccia, 2 Dell’Acqua, 3 Orfano, 4 Borgo, 5 Zecca, 6 Leuzzi, 7 De Vito, 8 Mariano, 9 Mastrapasqua, 10 Geusa, 11 Minerva a disposizione 12 Leone, 13 Mazzarano, 14 Lanciano, 15 Litti, 16 Guye Pape, 17 Fasano, 18 Fornaro, 19 Agrimi, 20 Perricci allenatore Simone Schipa

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lecce, gara valida per l’undicesima giornata del campionato Under 17 girone C. Si riparte dopo la domenica della sosta, gli azzurrini hanno salutato il torneo due settimane fa con la vittoria per 2-1 in casa della Ternana. Il Napoli ha un punto in meno del Lecce che, però, ha giocato una gara in più non avendo ancora esercitato il turno di riposo. Nell’anticipo di ieri la Lazio capolista non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Crotone, per il Napoli un’occasione con lo scontro diretto contro il Lecce anche d’avvicinarsi alla Lazio. Le prime due in classifica vanno direttamente agli ottavi di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte dei tre gironi vanno ai play-off. Liguori dovrà rinunciare al difensore centrale Mazzone squalificato dopo l’espulsione rimediata a Terni