LIVE – Under 17, Napoli-Pescara 0-0: occasione per Di Dona

56′ Ammonito Colarelli per un fallo su Carnevale

53′ Ci prova dai 25 metri Carnevale: pallone abbondantemente a lato

50′ Goal annullato al Pescara: sulla traiettoria del tiro di Dagasso c’è Patané in netto fuorigioco

47′ Occasione Napoli: palla perfetta di Spavone per Di Dona che spreca, non riuscendo ad impattare in maniera ottimale la sfera

46′ Cambio nel Napoli: esce Pontillo ed entra D’Avino

Iniziata la ripresa

Terminato il primo tempo

45’Ammonito Marchisano per un fallo su Scipione

44′ Annullato un gol di Marranzino per fuorigioco

43′ Calcio di punizione di Carnevale: blocca Gallo

36′ Calcio d’angolo dalla destra, stacca Hysaj: palla alta sopra la traversa

29′ Corner per il Pescara dalla sinistra, stacca Scipione: pallone a lato

27′ Pescara pericoloso: Gran tiro a giro di D’Innocenzo che trova una bellissima parata di Boffelli

24′ Altro spunto di De Pasquale che con una serpentina supera tre avversari e, non appena entrato in area di rigore del Pescara, tenta un tiro di punta: blocca Gallo

22′ Pescara pericoloso con Patané, dopo un lancio di Colazzilli, che controlla e tira: palla alta sopra la traversa

20′ Occasione Napoli: Ottima palla di Carnevale per Pontillo che arriva sulla sfera con una scivolata: ottima parata di Gallo

19′ De Pasquale recupera palla, salta un avversario, e serve Marranzino che viene anticipato in corner da un avversario

14′ Corner per il Napoli, il pallone giunge sui piedi di Gioielli che è bravo a girarsi e tira: l’estremo difensore del Pescara riesce a respingere

13′ Corner per il Pescara smanacciato da Boffelli, gli abbruzzesi perdono palla e Spavone la passa a Di Dona che tenta una conclusione: pallone alto

12′ Tiro forte di Dagasso che sbatte addosso a Pontillo che è rimasto a terra

11′ Cross dalla sinistra di Marranzino per Di Dona che non riesce ad impattare il pallone di testa

9′ Lancio di Hysaj per Spavone che serve una palla dietro per Carnevale che ciabatta il tiro

4′ Bravo Boffelli, dopo che Pontillo è stato sorpreso da un lancio lungo, ad anticipare l’attaccante del Pescara oltre la propria area di rigore.

1′ Di Dona in verticale per Marranzino, che si troverebbe da solo davanti a Gallo, ma viene fermato per un fuorigioco molto dubbio

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Boffelli, 2 Marchisano, 3 Giannini, 4 Gioielli, 5 Pontillo, 6 Hysaj, 7 Di Dona, 8 De Pasquale, 9 Marranzino, 10 Carnevale, 11 Spavone all. Carnevale

Pescara: 1 Gallo, 2 Savarese, 3 Colazzilli, 4 D’Innocenzo, 5 D’Anteo, 6 Scipione, 7 Patanè, 8 Colarelli, 9 Di Dio, 10 Dagasso, 11 Madrone allenatore D’Alesio

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Pescara, gara valida per la sesta giornata della nuova fase del campionato Under 17. Gli azzurrini cercano la vittoria per riscattare la sconfitta contro il Benevento e inseguire i sanniti primi in classifica nel girone 7. Soltanto la capolista del gruppo va avanti approdando ai quarti di finale. È la prima giornata del girone di ritorno, all’andata il Napoli perse 3-1 sul campo del Pescara.