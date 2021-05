Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Pescara, gara valida per la sesta giornata della nuova fase del campionato Under 17. Gli azzurrini cercano la vittoria per riscattare la sconfitta contro il Benevento e inseguire i sanniti primi in classifica nel girone 7. Soltanto la capolista del gruppo va avanti approdando ai quarti di finale. È la prima giornata del girone di ritorno, all’andata il Napoli perse 3-1 sul campo del Pescara.