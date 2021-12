LIVE – Under 17, Napoli-Reggina: azzurrini in cerca di riscatto

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Reggina, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini nelle ultime due giornate hanno portato a casa un solo punto, avendo pareggiato contro il Lecce e perso sul campo della Lazio. Il Napoli è quinto in classifica con 21 punti, a cinque lunghezze dalla Lazio seconda in classifica. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale mentre le terze, le quarte e le due migliori quinte. La Reggina è terzultima con soli nove punti di cui solo tre conquistati in trasferta, con la vittoria sul campo del Frosinone. Nelle ultime tre gare sono arrivate tre sconfitte contro Roma, Salernitana e Crotone.