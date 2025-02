RILEGGI LIVE – Under 17: Napoli-Salernitana 4-1 (18′ Belfiore, 55′ Prisco su rig., 57′ Favicchio, 70′ Chiummariello, 92′ Esposito su rig.), bella vittoria azzurra

94′ Finito il match! Mancini si è infortunato in occasione del rigore che ha provato a parare ed è uscito in barella. Finisce il match

93′ Fuori Esposito e Palomba dentro Marciano e Bosso

92′ GOOOL NAPOLI! Segna Esposito su rigore.

91′ Scappa via Esposito che viene trattenuto in area vistosamente ma resiste, supera il portiere e colpisce il palo. Non c’è vantaggio e sarà cosi rigore! Espulso Guacci e in porta ci andrà Mancini.

90′ Quattro minuti di recupero

86′ Ammonito Mazzoleni per fallo su Favicchio. Esce Favicchio e dentro Pignarosa

82′ Ci prova Nappa, Pugliese blocca in due tempi

77′ Fuori Russo e Marciano, dentro Anderson e Topa

72′ Nella Salernitana fuori Mancini, Belfiore e Barba, dentro Cerasoli, Civitan e Parisi. Nel Napoli escono Barbella e Chiummariello, dentro Chiocca e Fabozzi

71′ Favicchio per Barbella che da buona posizione tira a lato

70′ GOOOL NAPOLI: bellissima azione di Chiummariello che salta degli avversari e il portiere, e insacca. Russo prova a salvare sulla linea, anche con la mano, ma la palla entra!

68′ Tiro di Marciano che Palomba devia in corner. Azione insistita ospite dopo il corner e Pugliese risolve tutto in uscita

65′ Assist di Barbella e tiro di Favicchio, palla ciabattato a lato

63′ Belfiore rischia la doppietta, va a segno ma il guardalinee alza la bandierina, è fuorigioco

57′ GOOOL NAPOLI: tiro di Favicchio dalla distanza, il portiere sembra riuscire a respingere ma la palla entra e quando prova a rimediare il gol è ormai certo! Vantaggio azzurro

56′ Azione personale di Esposito che arriva in area e tira alto

55′ GOOOL NAPOLI! Dal dischetto Prisco ha spiazzato il portiere

53′ Rigore per il Napoli: tiro cross di Prisco e Petrucci la colpisce con la mano. Rigore!

51′ Sponda di Maida per Esposito, pallone a lato

Inizia la ripresa. Dentro Berhami per Sardo e Maida per D’Angiò

Nell’intervallo i ragazzi del Napoli hanno dato una mano a mettere le cose apposto visto che c’era un buco nella rete.

Ricordiamo che Annunziata non è in panchina per squalifica

SECONDO TEMPO

45′ Tiro di Favicchio, abbondantemente alto. Fine primo tempo

44′ Imbucata di Prisco per Esposito che ci prova sul primo palo, Guacci è attento e mette in corner

42′ Ammonito Sardo

41′ Sugli sviluppi di una punizione in area il Napoli chiede un rigore su una trattenuta ma l’arbitro lascia correre

36′ Cross insidioso dalla sinistra, Pugliese smanaccia

32′ Punizione dalla trequarti, torre di Belfiore e tiro a botta sicuro di Marciano, salva Lieto che manda in corner

26′ Chiummariello va al gol di destro, ma è tutto inutile perchè la palla era già uscita sull’assist di Barbella. Non si può parlare neanche di gol annullato

24′ Napoli pericoloso con Prisco che tira dalla distanza, aggredendo una seconda palla, il tiro finisce di poco alto.

22′ Tiro di Favicchio deviato, la palla deviata diventa più pericolosa e grande parata di Guacci

20′ Belfiore scivola nei pressi della propria area di rigore, azione insistita dal Napoli, cross di Chiummariello e il colpo di testa di Barbella è di poco alto.

18′ Gol Salernitana: lancio che buca la difesa del Napoli, si inserisce Belfiore che rientra sul destro e infila il portiere

15′ Bell’aggancio di Favicchio che serve Esposito il cui tiro è deviato in corner.

10′ Imbucata di Esposito per Barbella che si gira, tiro nettamente a lato

5′ Occasione Napoli: punizione dal limite di Esposito e palla di pochissimo a lato!

4′ Sprint della Salernitana, esce a vuoto Sardo, si inserisce Russo ma il suo tiro è debole e centrale

3′ Ci prova Chiummariello dalla distanza, palla nettamente a lato.

Inizia il match. Salernitana in campo con il 3-5-2, il Napoli risponde con il 4-2-3-1

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: 1 Pugliese, 2 Sardo, 3 Marotta, 4 Prisco, 5 Lieto, 6 Palomba, 7 Esposito, 8 D’Angiò, 9 Barbella, 10 Favicchio, 11 Chiummariello. PANCHINA: 12 Giordano, 13 Berhami, 14 Marciano, 15 Vatore, 16 Maida, 17 Bosso, 18 Chiocca, 19 Pignarosa, 20 Fabozzi. All. Castiglia

SALERNITANA: 1 Guacci, 2 Tommasiello, 3 Russo, 4 Mancini, 5 Petrucci, 6 Iliev, 7 Mazzoleni, 8 Belfiore, 9 Barba, 10 Marciano, 11 Menduto. PANCHINA: 12 Giustino, 13 Bronzini, 14 Anderson, 15 Abbriano, 16 Cerasoli, 17 Nappa, 18 Civitan, 19 Parisi, 20 Topa. All. De Santis

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono terzi, a -6 dalla Roma seconda in classifica. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto ai quarti di finale, la terza, la quarta e le due migliori quinte tra i gironi A e C vanno ai play-off.