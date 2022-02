LIVE – Under 17, Napoli-Salernitana: segui la diretta su IamNaples

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini, dopo le sconfitte contro Roma e Benevento, cercano il riscatto in casa contro la Salernitana, che è quartultima con quattordici punti. I granata nell’ultimo turno hanno battuto 3-2 il Crotone, lo stesso punteggio con cui la Roma in rimonta ha steso il Napoli. Gli azzurrini vogliono reagire al momento difficile, nel 2022 hanno vinto una sola gara contro il Frosinone delle cinque disputate, rimediando tre sconfitte. All’andata finì 1-1, in classifica il Napoli è quinto a pari punti con il Cosenza che, però, ha una partita in meno avendo già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno e dovendo il 9 marzo proprio la sfida contro gli azzurrini al Kennedy.