RILEGGI LIVE – Under 17, Pisa-Napoli 2-0 (24′ Ferrari; 81′ Marcovina)

Termina il match

93′ – Punizione per il Napoli tre metri fuori l’area di rigore, c’è Borriello sul pallone, posizione defilata, cross al centro ma il pallone termina a lato

90′ – 5′ di recupero

81′ – Raddoppio del Pisa! Apertura di Bocs per Marcovina che batte Puca

82′ – Punizione sul lato destro del Napoli, batte Borriello per la testa di Esposito, palla alta!

80′ – Cambio nel Napoli: fuori Borrelli, dentro Avvisati

77′ – Palla in avanti, Valentino prende la palla e calcia ma il suo tiro finisce abbondantemente a lato

75′ – De Luca perde palla a centrocampo, fallo tattico di Esposito che viene ammonito

69′ – Scambio tra Di Giovanni e Campanile che va al tiro, pallone fuori

69′ – Fallo su D’Angelo e punizione da posizione laterale per il Napoli a ridosso della linea dell’area di rigore: Borrelli mette in mezzo, ma la difesa pisana allontana

67′ – Angolo di Borrelli, colpo di testa di Di Giovanni, pallone che finisce a lato

63′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori De Crescenzo, Ballabile, Malasomma, dentro Di Giovanni, De Luca e Campanile. D’Angelo terzino sinistro

60′ – Grande parata di Puca su Raychev! Occasione per il Pisa per il raddoppio dopo una palla persa da D’Angelo

59′ – Angolo per il Pisa, palla messa in mezzo che però finisce sul fondo, nulla di fatto

58′ – Partita molto combattuta e fisica a metà campo

52′ – Ammonito Menichini per perdita di tempo

46′ – Ripartenza del Pisa, ma chiude bene Sparavigna, su capovolgimento di fronte Malasomma viene fermato da un difensore avversario

46′ – Bene Sparavigna sulla destra che guadagna il corner, batte Borrelli, pallone liberato dal Pisa

13:03 – Inizia la ripresa

Sostituzione per il Napoli all’intervallo, dentro Borriello, fuori De Chiara. Napoli che passa al 4-2-3-1 con Borriello, Malasomma e Ballabile dietro Pinzolo

Fine primo tempo senza recupero

42′ – Punizione per il Pisa a ridosso dell’area di rigore, Bocs mette in mezzo ma Puca la controlla

40′ – Esposito chiude bene su Ferrari lanciato in profondità

32′ – Garofalo perde palla, cross in mezzo di Lovo per Raychev che sbaglia un rigore in movimento spedendo tra le braccia di Puca

30′ – Ammonito D’Angelo

30′ – Lancio di De Crescenzo per Pinzolo, che viene anticipato prima di entrare in controllo del pallone

26′ – Punizione per il Napoli all’altezza della bandierina, Sparavigna lascia il pallone a Borrelli, che mette in mezzo, allontana il Pisa, la palla da Ballabile arriva a Sparavigna che mette in mezzo, ma nulla di fatto

24′ – Gol del Pisa! Raychev infila il lato destro del Napoli, mette palla al centro per Ferrari che da solo davanti a Puca manda in vantaggio i toscani

23′ – Esposito perde palla in uscita, Lovo riesce a lanciare Raychev in area di rigore, ma Puca riesce a intervenire in uscita: pericolo per la difesa del Napoli

21′ – Dalla bandierina va Borrelli, ma il suo cross viene allontanato

21′ – Angolo per il Napoli dalla destra dopo una buona incursione di Ballabile

19′ – Contropiede del Pisa, palla in area per Ferrari un avversario e viene messo giù, per l’arbitro non è rigore

16′ – Ci prova Ferrari da lontano, palla fuori

15′ – Il campo è in pessime condizioni, il pallone rimbalza molto male

15′ – Su successivo corner cross di D’Angelo, il Pisa riesce a liberare

15′ – Recupero di Malasomma a sinistra, che serve Pinzolo in area ma il suo tiro viene ribattuto in calcio d’angolo

10′ – Insiste il Napoli sulla sinistra che conquista un corner, lo batte Borrelli che mette al centro, ma la difesa del Pisa allontana in fallo laterale

8′ – Ci prova il Pisa, tiro dai venticinque metri di Raychev, palla abbondantemente fuori

6′ – Cross in area di Sparavigna, Pinzolo manca il controllo e allontana il Pisa

5′ – Il Pisa recrimina un penalty per un presunto fallo su Raychev dal vertice sinistro dell’area di rigore

4′ – Ci prova stavolta Malasomma a imbastire un’azione per il Napoli

3′ – Terreno di gioco non in buone condizioni, ci prova Lovo che mette in mezzo ma blocca Puca

12:01 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Pisa: 1 Menichini, 2 Bendoni, 3 Rossi, 4 Baldacci, 5 Cannarsa, 6 Signorini (C), 7 Bocs, 8 Doveri, 9 Ferrari, 10 Lovo, 11 Raychev. A disp. 12 Olivieri, 13 Cerretini, 14 Marcovina, 15 Vallini, 16 Frosali, 17 Pitton, 18 Castelletti, 19 Niccolai, 20 Bonfanti. All. Piscina.

Napoli: 1 Puca, 2 Sparavigna, 3 De Crescenzo, 4 Borrelli, 5 Esposito (C), 6 Garofalo C., 7 Ballabile, 8 D’Angelo, 9 Pinzolo, 10 Malasomma, 11 De Chiara. A disp. 12 Gisondi, 13 Gambardella, 14 Sequino, 15 Avvisati, 16 De Luca, 17 Campanile, 18 Borriello, 19 Valentino, 20 Di Giovanni. All. Galizia.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Pisa-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono reduci dal pareggio in rimonta contro il Sassuolo che ha determinato l’aggancio allo Spezia terzultimo. Il Napoli ha anche una partita in meno rispetto ai liguri, in virtù del turno di riposo già esercitato nel girone di ritorno a differenza dello Spezia. Il Pisa è ottavo con diciannove punti, nove lunghezze in più del Napoli e all’andata vinse 3-1 al Kennedy.