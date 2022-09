LIVE – Under 17, Sassuolo-Napoli 2-0: inizia la ripresa

11:28 – Inizia la ripresa

Cambio Napoli: dentro Parisi, fuori Borrelli

Fine primo tempo senza recupero, buona prestazione del Napoli in questi primi 45′ dopo un brutto inizio

43′ – Tiro da fuori area del Sassuolo palla altissima

43′ – Azione insistita del Napoli, Sparavigna arriva al limite dell’area ma non calcia in porta, su un rimpallo la palla arriva a Malasomma che non riesce a calciare. De Crescenzo insiste ma pallone sul fondo

41′ – Altro calcio d’angolo per il Napoli, colpo di testa di Raggioli alto sopra la traversa

38′ – Cross in mezzo di D’Angelo, Stasi dal limite dell’area tira ma la palla finisce alta

38′ – Bella azione del Napoli sulla destra con il trio Sparavigna-Stasi-Raggioli, cross in mezzo ribattuto in corner, battuto da Borrelli: nulla di fatto, chiude De Crescenzo in fallo laterale

34′ – Colpo di testa di De Chiara, grande intervento di Viganò ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

33′ – Raddoppia il Sassuolo! Proteste da parte del Napoli perché pare che la palla fosse uscita: tiro di Pumo in mezzo all’area di rigore su un brutto errore di Sorrentino. Immeritato doppio svantaggio per gli azzurrini

28′ – Bel tiro rasoterra di De Chiara dai 22 metri, bella parata del portiere sulla sua destra

23′ – Ancora angolo per il Napoli, ribattuto da un difensore del Sassuolo ancora in corner. Neroverdi in affanno: cross di Sparavigna ribattuto, ci prova ancora De Crescenzo ma il pallone viene respinto

20′ – Corner per il Napoli, nulla di fatto. Gli azzurrini attaccano con più determinazione

18′ – Dopo un inizio timoroso, il Napoli prende campo e prova a imporre il proprio gioco: tiro di De Crescenzo alto sopra la traversa

14′ – Corner per il Napoli, il Sassuolo allontana

11′ – Punizione dalla trequarti per il Sassuolo, nulla di fatto, risolve il Napoli

8′ – Subito dopo Sassuolo vicino al vantaggio, sventato da un grandissimo intervento di Sorrentino

8′ – Stasi per Raggioli, il tiro di quest’ultimo finisce di poco fuori

7′ – Insiste il Sassuolo ancora con Lattanzi che supera due avversari e calcia dal limite dell’area, palla a lato

3′ – Sassuolo in vantaggio! Azione che si è svolta sulla sinistra del Napoli, palla rasoterra al centro per Lattanzi che a porta vuota manda i neroverdi sull’1-0

10:31 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Sassuolo: 1 Viganò, 2 Benvenuti G., 3 Benvenuti T., 4 Pumo, 5 Macchioni, 6 Piccolo, 7 Frangella, 8 Seminari, 9 Petito, 10 Cardascio, 11 Lattanzi. A disp 12 Jashari, 13 Mazzoni, 14 Crosariol, 15 Iodice, 16 Taparelli, 17 Suplja, 18 Anastasini, 19 Stefanini, 20 Marazzita.

Napoli: 1 Sorrentino, 2 Sparavigna, 3 De Crescenzo, 4 Borrelli, 5 Esposito, 6 Cefariello, 7 De Chiara, 8 D’Angelo, 9 Raggioli, 10 Malasomma, 11 Stasi. A disp. 12 Petrone, 13 Gambardella, 14 Ballabile, 15 Cantone, 16 Parisi, 17 Avvisati, 18 Borriello, 19 Pinzolo, 20 Valentino.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Sassuolo-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini sono a quota un punto, hanno giocato solo tre gare, alla prima hanno esercitato il turno di riposo, poi hanno strappato un pareggio sul campo del Genoa e, infine, una sconfitta al Kennedy contro la Juventus. Il Sassuolo, dopo due sconfitte contro il Bologna e il Parma, domenica scorsa ha vinto 1-0 in trasferta contro il Modena.