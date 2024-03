LIVE – Under 17, Spezia-Napoli: formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali:

Spezia: 1 Tortorella, 2 Fantinati, 3 Banti, 4 Lorenzelli, 5 Martinelli, 6 Piras (C), 7 Ferrazza, 8 Marchini, 9 Viola, 10 Felici, 11 Franchetti. A disp. 12 Leoanrdo, 13 Nicolai, 14 Capoduri, 15 Baldetti, 16 Venturini, 17 Menghini, 18 Muco, 19 Bordoni, 20 Vicari. All. Terzi.

Napoli: 1 Petrone, 2 Minopoli, 3 F. Distratto (C), 4 P. Garofalo, 5 C. Garofalo, 6 Carofilo, 7 Lombardo, 8 Cimmaruta, 9 D. Distratto, 10 Picca, 11 Raiola. A disp. 12 Gisondi, 13 Cufino, 14 De Filippis, 14 Kharaban, 16 Longano, 17 Marotta, 18 Ricciardi, 19 Chiocca, 20 Fabozzi. All. Liguori.

Benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Napoli, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 17 A e B girone A. Gli azzurrini sono ultimi in classifica in compagnia della Reggiana, affrontano lo Spezia sesto con Genoa e Parma, a ridosso della zona play-off, con diciannove lunghezze di vantaggio sul Napoli. L’Under 17 azzurra nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Modena, lo Spezia, invece, è stato sconfitto dal Parma.