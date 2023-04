LIVE – Under 18, Lecce-Napoli: segui la diretta

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lecce-Napoli, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 18 girone A. Un curioso scherzo del destino inserisce questa partita nello stesso giorno in cui il Napoli di Spalletti affronta il Lecce al Via Del Mare. Gli azzurrini occupano il penultimo posto in classifica, con quattro lunghezze di vantaggio sulla Sampdoria. Nell’ultimo turno il Napoli ha esercitato il turno di riposo, non gioca dal 19 marzo, quando rimediò una sconfitta interna contro il Bologna. Il Lecce è secondo in classifica, oggi si qualificherebbe alla final four di categoria.