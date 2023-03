RILEGGI LIVE – Under 18, Napoli-Sassuolo 2-2 (1′ Peluso; 21′ aut. Rigo; 35′ Lombardo; 87′ Railian)

Fine del match

93′ – Buona occasione per il Sassuolo, assist di Petrosino per Casini, ma il suo tirocross finisce in fallo laterale

90′ – 3 minuti di recupero

88′ – Insiste il Sassuolo, tiro dal limite dell’area da parte di Knezovic che finisce alto

87′ – Pareggio del Sassuolo. Azione insistita dei neroverdi col pallone che arriva a Railian che si inventa un gran tiro e la insacca sul palo opposto: 2-2

85′ – Okojie serve dietro Piantedosi che va al tiro, si oppone in maniera provvidenziale Mazzone con il corpo. Sul prosieguo dell’azione cade a terra Railian dopo un leggero contatto in area con De Luca, l’arbitro dice che è tutto regolare

84′ – Progressione di Lettera fermato da Di Bitonto, sulla seconda palla si avventa Tortora che va al tiro e blocca in due tempi Scacchetti

83′ – Punizione di Knezovic, debole e centrale blocca Turi

77′ – Buona occasione per il Sassuolo dal lato sinistro, va al tiro Di Bitonto, blocca Turi in due tempi

76′ – Corner per il Sassuolo, esce bene Turi che smanaccia il pallone

72′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Russo e Vigliotti, dentro Stasi e Legnante

71′ – Azione sulla sinistra di Okojie, buon cross e provvidenziale chiusura di Di lauro sul secondo palo

65′ – Punizione di Piantedosi bloccata in due tempi da Turi

65′ – Cambio nel Napoli: fuori Peluso, dentro Tortora

58′ – Cambi nel Napoli: fuori Vilardi e Zula; dentro Lettera e Cuciniello. Nel Sassuolo fuori Caragea, dentro Casini

57′ – Azione sulla sinistra conclusa da Marranzino, tiro diretto verso l’incrocio dei pali che finisce fuori

55′ – Traversa del Napoli colpita da Peluso! Colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Nel prosieguo dell’azione viene ammonito per impedire la ripartenza del Sassuolo

50′ – Il Sassuolo nella ripresa si schiera con un 4-3-3 con il tridente formato da Caragea, Railian e Lombardo, con Petrosino e Okojie interni di centrocampo e Foresta in mezzo

50′ – Sull’asse destro fraseggiano Vilardi e Peluso, va al tiro Romano che contrastato non riesce a dare al pallone la forza e la precisione giusta

48′ – Ammonito Romano che ha fermato con un fallo Railian che andava in ripartenza

Doppio cambio nel Sassuolo: entrano Okojie e Railian; fuori Rigo e Sandro

13:59 – Inizia la ripresa, batte il Sassuolo

Fine primo tempo

45′ – Il Napoli avrebbe una chance per andare in campo aperto, ma l’assist di Vigliotti è fuori misura anche a causa del vento e il pallone finisce al portiere del Sassuolo

43′ – Un po’ di scintille tra Lombardo e De Luca, ammoniti entrambi

41′ – Altra buona azione di Marranzino, stavolta il suo tiro a giro finisce abbondantemente a lato

38′ – Marranzino va via in progressione dal lato sinistro, arriva in posizione per tirare in diagonale sul lato opposto, ma il suo tentativo è debole e centrale: para Scacchetti

35′ – Gol del Sassuolo. Bell’azione da parte dei neroverdi con Rigo che serve l’assist con una bella palla a scavalcare la linea, ottima girata di Lombardo che batte Turi: è 2-1

33′ – Gol in fuorigioco di Vigliotti, prontamente annullato dal guardalinee: palla in verticale di Zula per l’attaccante azzurrino che batte Scacchetti

29′ – Tiro cross debole e centrale di Marranzino

21′ – RADDOPPIO NAPOLI!!!!! Autorete di Rigo che di testa sul primo palo beffa Scacchetti

21′ – Russo prova a beffare Scacchetti che sul primo palo chiude in corner

20′ – Cross di Piantedosi per il tiro di Petrosino che finisce in corner, dal quale non nasce niente di buono per il Sassuolo

17′ – Azione sulla sinistra Marranzino-Di Lauro, quest’ultimo arriva al cross dopo la sovrapposizione, ma Vigliotti per un soffio non arriva sulla palla

14′ – Buona occasione in campo aperto per il Sassuolo, triangolazione tra Sandro, Lombardo e Caragea: quest’ultimo arriva al tiro con un diagonale che finisce abbondantemente fuori

8′ – Grande palla di Russo arpionata alla Ibra da parte di Vigliotti, mezza rovesciata di pochissimo sopra la traversa

6′ – Azione dalla sinistra, si salva il Sassuolo che chiude alla bandierina Marranzino. L’azione prosegue con un colpo di tacco fermato

1′ – GOOOOLLL!!!! NAPOLI IN VANTAGGIO !!! Recupero palla alto del Napoli, azione molto bella, tutta di prima con l’assist di Vilardi per Peluso, tiro di sinistro a giro sul palo opposto

1′ – Sassuolo in campo con Henriksen e Di Bitonto centrali davanti a Scacchetti; Piantedosi a sinistra e Parlato a destra; Foresta e Petrosino interni, Rigo davanti alla difesa; Caragea dietro Sandro e Lombardo

1′ – Napoli in campo con Turi in porta; Romano e Di Lauro sulle fasce con Mazzone e De Luca centrali; centrocampo formato da Russo, Peluso e Zula; Vilardi -che parte molto centrale-, Marranzino e Vigliotti in attacco.

12:59 – Inizia il match, batte il Napoli

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Di Lauro, 4 L. Russo, 5 Mazzone (C), 6 De Luca, 7 Peluso, 8 Zula, 9 Vigliotti, 10 Marranzino, 11 Vilardi. A disp. 12 Pellino, 13 Ruggiero, 14 Puzone, 15 Stasi, 16 Legnante, 17 Cuciniello, 18 Lettera, 19 Grieco, 20 Tortora. All. Tedesco.

Sassuolo: 1 Scacchetti, 2 Parlato, 3 Piantedosi, 4 Rigo, 5 Henriksen, 6 Di Bitonto, 7 Caragea, 8 Petrosino (C), 9 Sandro, 10 Foresta, 11 Lombardo. A disp. 12 Zouaghi, 13 Manini, 14 Deri, 15 Fontana, 16 Pigati, 17 Okojie, 18 Knezovic, 19 Railian, 20 Casini. All. Pedone.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sassuolo, gara valida per la ventunesima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono reduci dal blitz in trasferta contro la Lazio con gol di Marranzino al 94′, vogliono dare continuità a quanto fatto nelle ultime giornate. Il Napoli è penultimo, ha nel mirino il Cesena che ha cinque punti in più, dopo la sfida contro il Sassuolo mancherà un altro giro di boa per completare la regular season.