LIVE – Under 16, Napoli-Roma 0-0: grande parata di Guerrieri sul tiro di Malasomma

18′ Ammonito Litti

16′ Occasione per il Napoli. De Chiara serve Malasomma ma l’azzurrino non riesce a calciare in porta, anche per l’intervento di un difensore della Roma

8′ Tiro di di Nardozi: palla alta sopra la traversa

4′ D’Angelo la mette al centro dalla destra per Malasomma: grande parata di Guerrieri

La partita è cominciata

Le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Petrone, 2 Puzone, 3 De Crescenzo, 4 Borrelli, 5 Esposito V., 6 Gambardella, 7 Malasomma, 8 De Chiara, 9 Raggioli, 10 Parisi, 11 D’Angelo. A disposizione 12 Puca, 13 Cefariello, 14 De Luca, 15 Dionisio, 16 Cantone, 17 Borriello, 18 Campanile, 19 Valentino, 20 Pinzolo Allenatore Luigi Malafronte

Roma: 1 Guerrieri, 2 De Luca, 3 Litti, 4 De Campos, 5 Mirra, 6 Feola, 7 Della Rocca, 8 Ragione, 9 Musella, 10 Ceccarelli, 11 Nardozi. A disposizione 12 De Franceschi, 13 Carpineti, 14 Cioffredi, 15 Astemio, 16 Obleac, 17 Guglielmelli, 18 Almaviva, 19 Papa, 20 Fravola Allenatore Gianluca Falsini

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Under 16 girone A e B. Gli azzurrini sono secondi in classifica a pari punti con la Roma, le prime due in classifica vanno direttamente ai quarti di finale saltando un turno nella rincorsa verso la final four. All’andata finì 2-2 con tante polemiche per il gol di mano di Pinzolo. L’Under 16 è reduce da un percorso straordinario, ha conquistato sette vittorie e nell’ultimo turno prima della sosta ha battuto 2-1 il Lecce al Kennedy.