LIVE VIDEO – Under 17, Frosinone-Napoli 0-2: Attanasio raddoppia!

80′ – Giallo per Romano

79′ – Cross di Russo, Miele anticipato

78′ – Ripartenza per il Napoli che conquista un calcio d’angolo: molto bene Russo e Milo

76′ – Triplo cambio nel Frosinone: Voncina-Crecco-Tote per D’Andrea-Coletta-Stefanelli

69′ – Russo in modo elegante fa tutto col sinistro, si accentra e calcia verso la porta, la palla colpisce il palo

65′ – Problemi fisici per Attanasio

64′ – Punizione di Russo che crossa, ma Mazzone non riesce a impattare il pallone tutto solo in area

62′ – Altro cambio nel Frosinone: dentro Quadraccia per l’infortunato Seccafien

60′ – Gioco molto spezzettato: a terra Seccafien e Stasi per il Frosinone

58′ – Due cambi per il Frosinone: dentro Romano A. per Di Mauro; in campo anche Zettela per Romano R. Un cambio anche per Liguori: esce D’Avino ed entra Ruggiero

56′ – GOL DEL NAPOLI! Attanasio va via sulla sinistra, ma il cross col mancino si trasforma in un pallonetto che supera Stellato. Subito raddoppio per gli azzurrini

54′ – GOL DEL NAPOLI! Stellato intuisce, ma il tiro di Vilardi è molto angolato: azzurrini in vantaggio

54′ – Russo calcia male una punizione, Vilardi ruba palla e subisce fallo in area: è rigore

53′ – RIGORE PER IL NAPOLI!

51′ – Conclusione velenosa di Attanasio, Stellato non trattiene ma poi ferma Vilardi sulla respinta. Grande prestazione del portiere dei ciociari

51′ – Nel Napoli dentro Milo, fuori Cinquegrana

49′ – Su successivo corner fischiato fallo su Stellato

48′ – Buona iniziativa di Russo che calcia verso la porta, ma Stellato attento mette in corner

Inizia la ripresa

Termina il primo tempo

42′ – Vilardi ruba il pallone e serve subito Attanasio, che si sposta il pallone sul sinistro e prova a sorprendere Stellato sul primo palo che para il tiro del numero 11 del Napoli

41′ – Stellato ferma i propositi di Vilardi uscendo subito e bloccando il pallone

37′ – Ottima chiusura di Tortora che poi si riversa in avanti, cross per Miele in area ma è tutto fermo per fuorigioco

35′ – Verticalizzazione di Russo per Miele che tutto solo provo a servire Vilardi in area di rigore, ma la palla viene allontanata dalla difesa. Ottima occasione per il Napoli non sfruttata

33′ – Azione manovrata dal Napoli, giropalla sulla trequarti tra Cinquegrana e Russo, il pallone arriva ad Attanasio che si libera per il tiro che finisce altissimo

31′ – Fallo di D’Avino su Evangelisti, che reagisce, si crea una discussione in campo. L’arbitro Ghinelli ammonisce solo l’azzurrino. Successivamente giallo per Di Mauro per un fallo a centrocampo

30′ – Attacca il Napoli: Russo viene tra le linee per verticalizzare verso Attanasio, ma la difesa del Frosinone si risistema velocemente e ferma l’azione

23′ – Gioco fermo, problemi per Vigliotti che non ce la fa: al suo posto entra Miele

20′ – Attanasio sulla sinistra serve capitan Russo che calcia col sinistro da distanza ravvicinata, pallone abbondantemente fuori

17′ – Mazzone salva su Coletta che calcia a botta sicura su assist di D’Andrea

14′ – Il Napoli si schiera con un 4-2-3-1: centrali Mazzone e D’Avino, con Romano a destra e Tortora a sinistra. Peluso e Cinqugrana davanti alla difesa. Vilardi, Russo e Attanasio dietro Vigliotti

14′ – Ancora Stellato a negare il gol al Napoli! Vilardi beccato in profondità tutto solo non riesce a battere il portiere dei ciociari

11′ – Occasione Napoli! Attanasio va via a Fratarcangeli e calcia sul primo palo della porta difesa da Stellato, che non si fa sorprendere

9′ – Va via Russo che crossa in area ma Stellato blocca tutto

7′ – Che occasione per il Frosinone! Stefanelli va via sulla sinistra e mette il pallone al centro per Coletta, che svirgola il pallone che finisce tra le braccia di Turi

5′ – Russo guadagna una punizione e crossa al centro dell’area del Frosinone, ma il pallone viene allontanato

2′ – Lancio lungo di Mazzone per Vigliotti, esce Stellato fuori dall’area che manca il pallone. Vigliotti cade a terra per uno scontro ma l’arbitro non fischia il fallo. Il giocatore azzurrino riceve le cure dallo staff medico

15:03 – Inizia il campionato Under 17 per il Napoli

Tra poco inizia il match, ecco dove guardare la diretta

Formazioni ufficiali:

Frosinone: 1 Stellato, 2 Fratarcangeli, 3 Stefanelli, 4 Di Mauro, 5 Seccafien, 6 Stazi, 7 Cipolla, 8 Romano R., 9 D’Andrea, 10 Evangelisti, 11 Coletta. A disp. 12 Romano T., 13 Abbate, 14 Romano A., 15 Voncina, 16 Capparelli, 17 Quadraccia, 18 Zettera, 19 Tote, 20 Crecco. All. Di Michele.

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Tortora, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 D’Avino, 7 Vilardi, 8 Cinquegrana, 9 Vigliotti, 10 Russo, 11 Attanasio. A disp. 12 Pellino, 13 Di Lauro, 14 Ruggiero, 15 Tuccillo, 16 Milo, 17 Miele, 18 Grieco, 19 Cuciniello, 20 Solmonte. All. Liguori.

Arbitro: Ghinelli, sezione di Roma 2

1° Assistente: Pancani, sezione di Roma 1

2° Assistente: Dattilo, sezione di Roma 1

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Frosinone-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini debuttano così in campionato dopo la partecipazione al torneo Shalom in cui hanno perso soltanto in finale contro l’Under 17 della Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. È il giorno dell’esordio in campionato anche per Andrea Liguori, il nuovo allenatore dell’Under 17, qualche anno fa vice di Saurini in Primavera.