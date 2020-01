Liverpool al replay in FA Cup, Klopp si rifiuta: “Non giocheremo”

Replay. Sì, ma solo sulla carta. Jurgen Klopp va ancora una volta su tutte le furie e diserta un’altra competizione dopo quanto avvenuto in Carabao Cup. Dopo la rimonta subita ieri in FA Cup in casa dello Shrewsbury Town, squadra di League One (la nostra Serie C), il Liverpool dell’allenatore tedesco sarà chiamato ad affrontare nuovamente gli stessi avversari. Quando? Nel bel mezzo della pausa invernale, prevista per quest’anno in Premier League.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, al termine della partita (il Liverpool era in vantaggio di due gol, poi è finita 2-2) Klopp avrebbe spiegato di aver fatto una promessa ai suoi ragazzi: “Lo scorso aprile, dagli uffici della Premier ci è arrivata una lettera. Ci chiedevano di rispettare la pausa invernale, di non organizzare amichevoli o disputare competizioni, di garantire un po’ di riposo ai nostri giocatori. E, guardate un po’, proprio in quelle due settimane di pausa dovremmo giocare il replay di FA Cup. Non ci saremo! Rispetterò quanto garantito ai miei ragazzi”.

“Manderemo in campo, ancora una volta, i ragazzi dell’Under 23”. Già in Carabao Cup, infatti, Klopp aveva delegato a Neil Critchley il compito di rappresentare il Liverpool sul campo, portando i suoi giovani a sfidare l’Aston Villa. In quell’occasione non finì nel migliore dei modi (i Reds furono sconfitti per 5-0), ma Klopp – già arrabbiato per le due partite da giocare in 48 ore – non ne voleva sapere di far scendere in campo Salah e compagni: “Premier League, Mondiale per Club e Champions League: non possiamo giocare così tante partite”.

La storia si ripete, allora, con il replay di FA Cup: Klopp si augura che, contro una squadra di terza divisione, i ragazzi dell’Under 23 possano riuscire a dire loro. Altrimenti… se ne farà una ragione: le promesse son promesse, e vanno mantenute.