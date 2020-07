Liverpool, Klopp: “A fine contratto prenderò un anno di pausa, poi deciderò il mio futuro”

Jurgen Klopp ha rilasciato un’intervista a SWR Sport. Il tecnico del Liverpool ha dichiarato che al termine del contratto (in scadenza nel 2024) lascerà Anfield e prenderà un anno di pausa. In seguito sceglierà quel che è meglio per il proprio futuro. Potrebbe anche decidere di smettere definitivamente.

“La felicità per il titolo conquistato durerà in eterno. Tra quattro anni ne avrò trascorsi nove in Inghilterra e vorrò prendermi una pausa di un anno. Potrò fare tutto quello che voglio e mi sento di fare: allenare un altro club, una Nazionale o smettere del tutto. Quando smetterò, tornerò in Germania, probabilmente a Magonza. Ma tra cinque anni il mondo mi potrà sembrare diverso”. Ecco quanto ammesso da Klopp, fresco vincitore della Premier League 2019/2020.