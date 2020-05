Liverpool, Klopp: “Il calcio ripartirà, annullare la stagione sarebbe ingiusto”

“Il calcio ripartirà, perché è naturale sia così”. Queste le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in vista della ripresa della Premier League: “Ovviamente accadono cose peggiori nella vita rispetto ai problemi legati al calcio. Molte persone sono morte, ma purtroppo è qualcosa che si lega alla presenza di un virus. Ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui nessuno poteva essere preparato. Non possiamo pianificare tutto, ma dobbiamo anche saper reagire spesso. Questa è la parte più bella e insieme difficile della vita. Reagire e tornare a vivere di fronte tragedie inaspettate. In tanti ci chiederanno come pensare al calcio, nei momenti in cui le persone muoiono, ma come ogni altro ramo di attività, dobbiamo prepararci perché quel momento arriverà in modo del tutto naturale. Credo che per essere al sicuro debbano essere prese misure uguali per tutti. E quanto studiato in Germania, ora sarà riproposto in Inghilterra. Si è discusso anche di annullare la stagione. E io ho pensato che ho giocato il 76% del campionato. E dunque non capisco chi voglia cancellare cosa. Sarebbe stato qualcosa che personalmente avrei trovato ingiusto. Il Liverpool è al primo posto dalla seconda giornata. Siamo i primi in classifica nelle punti totalizzati in casa e fuori casa, abbiamo giocato e vinto 27 partite su 29 e perdendo una sola volta. È una stagione in cui dovresti diventare un campione. Credo sia giusto dire che esistano cose più importanti, ma ciò non significa che le cose meno importanti non contano affatto. La priorità è affrontare questa crisi, ma ci sono anche molte cose che ci riguardano personalmente”.

Fonte: Alfredopedullà.com