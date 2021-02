In vista dell’impegno in Champions League il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Non ho bisogno di una pausa. Tutti sanno che è stato un periodo difficile per me e non mi riferisco solamente alle ultime tre settimane (tre sconfitte consecutive, ndr), bensì a un arco di tempo molto più lungo. Noi però siamo una famiglia e come tale ci comportiamo nell’affrontare ogni situazione”.