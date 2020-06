Liverpool, Salah paga il pieno di benzina ai tifosi Reds

Mohamed Salah è sicuramente uno degli idoli indiscussi dei tifosi del Liverpool allenato da Jurgen Klopp. Arrivato in Inghilterra dalla Roma nel giugno del 2017, con i Reds ha totalizzato 144 presenze e 91 reti conquistando, tra gli altri trofei, una Champions League nella stagione 2018-2019. Il calciatore egiziano, che di norma non passa inosservato in campo, questa volta si è fatto notare in positivo dai suoi tifosi anche fuori dal rettangolo di gioco.

Come riporta il settimanale Sportbible, l’ex Roma si è reso protagonista di un piacevole episodio che ha fatto felici i tifosi presenti. Salah, infatti, si è recato presso una stazione di servizio, vicino al campo di allenamento del Liverpool, con la divisa dei Reds. Il calciatore riconosciuto dai tifosi, ha così deciso di pagare il pieno a tutte le macchine presenti.

Un episodio che ha reso celebre ancor di più il calciatore egiziano tra i suoi sostenitori e non solo per i suoi gol o i suoi assist. Ricordiamo che la Premier League è pronta a ripartire dopo la pandemia di COVID-19, mercoledì 17 giugno. Proprio il Liverpool è in testa al campionato inglese con 82 punti e un vantaggio di 25 punti sul Manchester City. I Reds, sono ormai a un passo dal riportare la Premier League ad Anfield. L’ultimo successo nel massimo campionato inglese risale alla stagione 1989-1990.

Fonte: Gianlucadimarzio.com