Llorente ricorda Bryant: “Non riesco ancora a credere a quanto accaduto, ci mancherai così tanto”

“I still can’t believe what happened yesterday…You will be missed so much LEGEND!My condolences and my thoughts are with your family and all the families who lost loved ones in tragic accidents.Rest in peace Kobe and Gianna #LegensNeverDie #8#24 (No riesco ancora a credere a quanto accaduto ieri… ci mancherai così tanto, leggenda! Le mie condoglianze ed i miei pensieri vanno alla tua famiglia e a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari in tragici incidenti. Riposate in pace Kobe e Gianna. Le leggende non muoiono mai, ndr) scrive su Instagram l’attaccante del Napoli Fernando Llorente dedicando un pensiero a Kobe Bryant che ieri ha perso la vita con sua figlia Gianna in un tragico incidente in elicottero in California.