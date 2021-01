VIDEO – Llorente: “Udinese? Sono felicissimo, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”

Dopo aver firmato il contratto con l’Udinese fino al 2022, Fernando Llorente ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Sono felicissimo di essere un giocatore dell’Udinese, dal primo momento in cui sono arrivato mi sono sentito come a casa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e dell’allenatore e di dare il meglio di me. So che la classifica in questo momento non rispecchia il valore del gruppo, ma sono sicuro che col lavoro che si sta facendo la squadra migliorerà tantissimo e potremo raggiungere dei bei traguardi. Sono molto contento anche di ritrovare Pereyra, un grande e amico e un grande giocatore. Saluti tutti i tifosi dell’udinese, spero di ripagarli con tanti gol”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Udinese Calcio (@udinesecalcio)