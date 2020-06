Lo Monaco attacca: “Delibera un inopportuno rigurgito della Serie A. Contratti? Ci saranno delle proroghe””

Parole dure, quelle di Pietro Lo Monaco, Consigliere Federale FIGC ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo: “Nell’ultimo consiglio era già stata deliberata chiaramente una linea da adottare: alla richiesta della sospensione del campionato da parte della LegaPro con relativo blocco delle retrocessioni, proprio la Serie A è stata una di quelle che ha insistito affinché si rispettasse il concetto di promozioni e retrocessioni. La delibera parla chiaro, questo rigurgito di novità da parte della Serie A mi è sembrato abbastanza inopportuno. Se avessi votato quel tipo di delibera? Sono stato tantissimi anni consigliere in Serie A, B e C e posso garantire che quando ti siedi là, non sono gli interessi personali a dover prevalere, ma di sistema. Il nostro problema è che non sappiamo cosa voglia dire ragionare come sistema, ognuno pensa al proprio orticello e vengono fuori storie poco simpatiche. In tempi eccezionali, come questo della pandemia da Covid-19, ci sono determinazione eccezionali. Quando ciò si verifica, non sono mai tutti contenti. È una cosa da mettere in preventino, ma penso che la linea sia quella giusta: si riprende a giocare, laddove non si possa si procede con playoff e playout. Laddove ci fossero ulteriori complicazioni, si procede a stilare una classifica tenendo presenta la cristallizzazione delle posizioni al momento, con l’algoritmo. È l’ultima delle ipotesi. Con un blocco di retrocessioni, ad esempio, il Benevento non andrebbe in Serie A, non se ne uscirebbe più. C’è bisogno di buon senso, è inevitabile ci siano mal contenti, ma la linea deve tenere presente degli interessi di tutto il calcio. Consiglio Federale di oggi? Vediamo cosa ne uscirà. Sicuramente saranno prese delle decisioni. Contratti calciatori? C’è da fare delle proroghe, è inevitabile. Se così non dovesse essere, rischiamo di falsare il campionato. Se gli organici sono questi, lo devono essere fino alla fine”.