Lo Monaco: “In Italia non si investe nelle strutture. Il Napoli non ha ancora un centro per i giovani”

Nel corso della trasmissione Stadio Aperto in onda su TMW Radio, è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Perche siamo dietro le altre grandi squadre d’Europa? Il Nostro è un calcio malato. Abbiano una concezione sbagliata della suddivisione degli introiti. In Germania la suddivisone e del 50 % tra i giocatori e l’altro 50% nella società, la quale a sua volta reinveste nelle strutture e nei settori giovanili. In Italia invece l’85 % va ai giocatori e tutto ciò li porta fuori dal sistema. Come si può pretendere di parlare di settori giovanili in Italia dove non ci sono strutture per farli crescere? Vedere il Napoli che fa ancora fatica ad avere un centro sportivo importante fa piangere il cuore.”