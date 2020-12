Lo Monaco: “Juve-Napoli va ripetuta. la Figc non presentandosi cerca di attenuare i danni”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Pietro Lo Monaco, attuale Consigliere Federale, per parlare della sentenza in arrivo su Juve-Napoli:

“Levare il punto di penalizzazione al Napoli potrebbe rappresentare una sentenza politica. Ci può stare: ti tolgo il punto di penalità ma tu non ricorri alla giustizia ordinaria. La Federcalcio, non presentandosi in Collegio di Garanzia, cerca di attenuare i danni che sono stati fatti. Il Napoli c’entrava poco e niente: c’era una determinazione dell’Asl e poi la normativa non era chiarissima. Guardate Casertana-Viterbese. Juventus-Napoli va ripetuta. Non vorrei ci fosse un’azione di maltorto. Sarà anche un discorso di parte, ma è un anno unico per gli azzurri, il Milan, l’Inter e le altre di provare a vincere considerando il rendimento altalenante della Juventus”.