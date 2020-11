Lo Monaco: “Le sconfitte rivelano i problemi strutturali del Napoli. Per me la partita con la Juve va ripetuta”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il dirigente Pietro Lo Monaco:

“Il Napoli non deve fasciarsi la testa, ma le sconfitte contro Milan e Sassuolo hanno detto che qualche problema strutturale ci sta. La squadra è destinata ad imporre il gioco agli avversari, ma ha un terminale alto in dissonanza con questo. Osimhen si esalta quando ha lo spazi e può avere difficoltà nelle metà campo avversaria. A centrocampo non c’è il cambio di passo necessario.

Scambio Sensi-Milik? Su Milik bisogna sbrigarsi, a giugno va in scadenza. A febbraio può già firmare per una nuova squadra. Sensi è un buon giocatore, ha giocato anche da trequartista nell’Inter, ma lui è un centrale davanti alla difesa. In cabina di regia può dare un apporto importante. Sarebbe un’operazione che potrebbe essere messa in piedi. Gattuso è un allenatore bravo ma focoso dal punto di vista caratteriale, vive tutto intensamente. Non vorrei che avesse tensioni eccessive. La battaglia giudiziaria del Napoli? La Figc sta insistendo nel voler confermare un punto senza ammettere deroghe, ma il protocollo è lacunoso e il Napoli non ha colpa. Credo che la partita con la Juventus vada ripetuta”.