Lo scopritore di Berardi: “Interesse da parte del Napoli, ma non è il sostituto di Insigne”

Luciano Carlino, uno degli scopritori di Domenico Berardi, è intervenuto a TMW Radio nel corso di ‘Maracanà’ ed ha parlato dell’esterno del Sassuolo: “Non snobbatissimo, quasi tutte qualche interesse lo hanno avuto in realtà. Non ultimo il Napoli. Forse per sostituire Insigne, ma credo non possa avere le sue caratteristiche. Lui però con Politano ha giocato e servirebbe solo qualche adattamento. Credo abbia raggiunto il livello di maturità necessario per giocarsi traguardi importanti. Finora non c’erano le condizioni ideali e lui ha tardato il salto, ma ora lo vedo pronto per recitare il ruolo da protagonista in una big. Va verso i 28 anni, è all’apice della forma e credo sia il momento giusto. Si è deprovincializzato giocando in Nazionale, credo che si senta pronto in questo momento. Io credo abbia le idee molto chiare, se si sente pronto non avrebbe problemi in nessuna piazza. Fiorentina? Credo abbia perso l’attimo. L’anno scorso credo fosse una piazza gradita ma l’offerta al Sassuolo non era congrua. Era un’offerta molto inferiore al suo valore. Offrirono 20 ma vale almeno 40 oggi”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com