Lobotka a DAZN: “Scudetto? Vogliamo rivincerlo ma è difficile”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana: “Siamo contenti, dobbiamo avere testa già alla prossima partita ma sapevamo che non era una gara facile, ma l’abbiamo approcciata bene e abbiamo vinto. Quando giochiamo bene siamo contenti e oggi ci siamo riusciti, non è facile giocare come vogliamo ma stiamo mettendo le basi per portare avanti il nostro gioco in questa stagione. Obiettivo scudetto? Vogliamo rivincere lo scudetto, ma è difficile, Inter e Milan hanno fatto un mercato importante e sono forti, ma abbiamo qualità, è dfficile ma faremo del nostro meglio per vincere lo scudetto”.