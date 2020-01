Durato poco ieri l’esordio di Stan Lobotka, richiamato in panchina da Gattuso dopo l’espulsione di Hysaj. Una ventina di minuti comunque interessanti, con lo slovacco che si è subito ben messo in mostra. Lo stesso Lobotka ha esultato sui social per la vittoria conquistata contro la Lazio: “Contento per la mia prima presenza col Napoli, ed orgoglioso per la qualificazione in semifinale“, ha scritto l’ex Celta su Instagram.