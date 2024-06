Lobotka: “Il Napoli vuole che resti e io mi trovo bene. Scudetto? Non pensavo di restare in mutande”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli e della nazionale slovacca, ha parlato ai media locali dopo la vittoria agli Europei contro il Belgio: “Futuro al Napoli? Considero il fatto che il club mi abbia contattato e vuole che continui. A Napoli mi trovo bene. La gente lì ha una grande mentalità, in Italia si mangia bene. Vienna non è lontana, lì non piove, lì non c’è neve, al contrario ci sono spiagge, sole e nel complesso è bellissimo. Lo scudetto? Sapevo che la gente amasse il calcio, ma non pensavo che sarei rimasto in mutande dopo la partita. Era una situazione folle. Per un momento ho pensato che mi avrebbero strappato l’intero set di vestiti. Fortunatamente, mi hanno lasciato i boxer”.