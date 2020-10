Lockdown ad Arzano, la rivolta dei commercianti: “Non siamo noi gli untori, assurdo penalizzarci così”

Lockdown ad Arzano: i commercianti non ci stanno e scendono in piazza a protestare contro il provvedimento dei commissari prefettizi che a causa dell’incremento di contagi da Covid 19 hanno chiuso negozi e scuole per dieci giorni. Bloccata via Napoli e la Rotonda: disagi per la circolazione dei mezzi di trasporto su gomma. File di auto e difficoltà per tanti automobilisti rimasti intrappolati nel traffico determinato dal sit-in dei commercianti.

«Non si ferma il contagio da Coronavirus chiudendo gli esercizi commerciali: non siamo noi gli untori ma chi non porta la mascherina, la indossa male o non rispetta le norme igienico-sanitarie. È assurdo penalizzare un’intera categoria, già in ginocchio, favorendo di fatto gli esercizi commerciali delle città limitrofe: il provvedimento dei commissari prefettizi va immediatamente rivisto. È privo di ogni logica e buon senso», dicono i commercianti.

Fonte: Il Mattino