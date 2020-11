Lockdown in Campania, De Luca prepara l’ordinanza: «Zone rosse e negozi chiusi nel weekend»

Zone rosse nelle città della Campania con un alto numero di contagi e misure per la limitazione di attività commerciali non essenziali. È quanto annuncia l’unità di crisi regionale. «Si sta decidendo in queste ore l’istituzione di zone rosse nelle città della Campania dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità, in coordinamento con le prefetture competenti e con i Comuni per garantire l’indispensabile impiego delle forze dell’ordine per il controllo sui territori», comunica l’Unità di crisi.

«Occorre dare priorità al controllo sul lungomare di Napoli e su alcune strade del centro storico cittadino, dove si sono verificati fenomeni di assembramenti illegali, irresponsabili e pericolosi sotto il profilo sanitario», sottolinea il governatore Vincenzo De Luca annunciando anche «misure di limitazione per attività commerciali non essenziali nei fine settimana» che «saranno assunte sulla base della valutazione tecnica dell’unità di crisi regionale e degli epidemiologi che ne fanno parte».

Questa volta De Luca si muove in piena sintonia con il governo dopo avere incassato nella videoconferenza Stato-Regioni il sostegno del ministro Francesco Boccia: «Se vuoi adottare misure più rigorose ti sosteniamo così come abbiamo sostenuto oggi Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia con l’intesa data dal ministro della Salute».

Fonte: Il Mattino.it