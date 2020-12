Lockdown natalizio in vigore per otto giorni: vietate feste e cenoni. Messe consentite entro i limiti di orari

Il Lockdown natalizio durerà appena otto giorni: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio.

Chiusi ristoranti, bar e negozi e vietati gli spostamenti anche all’interno del comune se non per motivi essenziali con obbligo di autocertificazione. Vietate soprattutto feste e cenoni, ma anche il pranzo fuori dal proprio nucleo convivente. Con due deroghe però e possibile allargare il nucleo familiare con al massimo due congiunti stretti, ad esempio genitori anziani, con la raccomandazione però della mascherina. Le messe sarà consentito celebrarle rispettando però alcuni limiti di orari, causa il coprifuoco in vigore.

È un compromesso. Soggetto ancora all’approvazione di Italia Viva, che ostentatamente diserta il lungo summit tra capidelegazione a Palazzo Chigi e, a sera, boicotta un incontro notturno che Giuseppe Conte prova a organizzare per approvare entro domani il dpcm. Matteo Renzi infatti chiede a Teresa Bellanova, rientrata da Bruxelles, di non andare e presentarsi direttamente oggi con lui per la riunione sulla verifica di governo.

Un compromesso, ma comunque al rialzo per i rigoristi, che si scontrano per cinque infinite ore con l’avvocato. Ostile alla zona rossa, ostile a un blocco lungo del Paese, ostile pure a nuovi limiti per fermare il previsto esodo del 19-20 dicembre. Eppure i contagi sembrano i risalita, con la media dei morti che parla chiaro: nell’ultima settimana sono 634 (ieri 680). L’allarme nel mondo è altissimo.

Conte però continua ad opporsi a un lockdown di due settimane e sul tavolo finiscono ragioni e toni sempre più duri e contrastanti: si passa dagli ospedali al collasso e all’impossibilità di curare tutti i malati, alla rabbia sociale e alla crisi economica che si stanno sviluppando.

Alla fine si è raggiunto un punto d’intesa. Il capo dell’esecutivo è costretto ad accettare vacanze di Natale per lo più in lockdown, per “scongiurare la terza ondata”. La zona rossa varrà quindi per otto giorni, mentre per il resto delle feste dovrebbero restare in vigore le regole dell’area gialla: ristoranti aperti a pranzo, negozi tutto il giorno, coprifuoco alle 22.