L’Odg valuta azioni legali contro Feltri, anche i conduttori delle trasmissioni saranno deferiti

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti “darà mandato a un legale” per valutare i possibili danni all”‘immagine dell’intera categoria dei giornalisti italiani” da parte di Vittorio Feltri per le dichiarazioni rese nel programma Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano su Rete4. Lo annuncia il presidente, Carlo Verna, spiegando che l’Ordine si è anche “tempestivamente relazionato con Agcom, cui tempo fa ha fornito un contributo significativo sul regolamento relativo al no hate speech, e monitorerà le trasmissioni in cui con maggiore frequenza in questi ultimi giorni sono state ascoltate espressioni ampiamente fuori le righe caratterizzate da linguaggio discriminatorio”. Inoltre i conduttori delle trasmissioni saranno “deferiti ai consigli di disciplina qualora non si dissocino fermamente come la Carta dei doveri dei giornalisti esige”.

