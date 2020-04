Alemao: “Lozano? Non è facile giocare a Napoli. Everton sarebbe giusto per la squadra azzurra”

Ricardo Rogério de Brito detto Alemao, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Qui in Brasile stiamo cominciando questa lotta e i numeri aumentano giorno dopo giorno. I brasiliani non sono molto disciplinati e ci sono ancora molte persone per strada. Spero che capiscano quanto prima la gravità del problema. Everton del Gremio? Sarebbe un buon acquisto. È un ottimo giocatore e potrebbe aiutare molto il Napoli. Ha caratteristiche europee. È una attaccante esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, segna parecchio, è molto veloce. È un giocatore divertente, dà anche spettacolo in campo. In Brasile è esploso e lui piace molto. Ha la testa di un giocatore europeo. È un giocatore che potrebbe fare bene. Secondo me sarebbe giusto per il Napoli. Lozano? Non è facile giocare a Napoli. Piace molto il calcio lì e bisogna capire la mentalità napoletana. Succedono queste cose. Abbiamo visto parecchi giocatori che in Italia non hanno fatto granché. Bisogna inserirsi nella mentalità napoletana per far andare tutto bene. Magari uno trova un po’ di difficoltà, ma mi dispiace molto. Careca? Ci siamo visti ad inizio anno. Parliamo ogni tanto, ci sentiamo. A Napoli mi sono trovato benissimo, con il clima, la mentalità, il cibo. Giocare in squadra come il Napoli è qualcosa di molto speciale”.