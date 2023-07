Lozano, nuovo club interessato a lui: la destinazione potrebbe piacergli

Il futuro di Hirving Lozano è sempre più incerto. Il messicano è partito col resto della squadra e si è allenato nel primo giorno di ritiro a Dimaro, con Rudi Garcia che dovrà valutare alcuni profili.

La dirigenza azzurra non ha intenzione di rinnovare il contratto del messicano, per il quale c’è l’interesse di un nuovo club. Si tratta del Los Angeles FC, club di MLS. Nei giorni scorsi Marco Garces, direttore sportivo del club americano, ha parlato ai microfoni di ESPN, ai quali ha detto di “appellarsi al quinto emendamento” quando gli è stato chiesto dell’interesse per Lozano.

Appellarsi alla facoltà di non rispondere fa, in realtà, più rumore di una vera e propria risposta, lasciando trasparire un certo interesse nei confronti del messicano. A Los Angeles Lozano troverebbe Carlos Vela, bandiera del calcio messicano, e Giorgio Chiellini, bandiera del calcio italiano.

Ma soprattutto avrebbe la possibilità di essere in contatto ravvicinato col ct della nazionale, con la quale Lozano vorrebbe giocare il Mondiale nel 2026. Per il momento si allena a Dimaro per recuperare la condizione fisica, occhio però ai prossimi giorni, perchè potrebbero suonare le sirene americane.