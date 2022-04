Lozano ricorda Raiola: “Non smetterò mai di sentire la tua mancanza”

HIrving Lozano, esterno del Napoli, ha pubblicato un messaggio su Instagram dove ricorda il suo procuratore Mino Raiola, morto all’età di 54 anni: “Ho avuto la fortuna di conoscerti e di imparare da te. Uno dei miei grandi maestri nei campionati di calcio. Oggi sei in un posto migliore perché sono convinto che la tua eredità trascende la vita senza dubbio. Conoscerti è stata una delle cose migliori che mi sia mai capitata. Non puoi mai dimenticare i nostri charlas e tutti i momenti insieme. Il dolore è un viaggio, un giorno vincerà e scomparirà, in cambio ricorderai che vivrà per sempre in me. Non smetterò mai di sentire la tua mancanza. Grazie di tutto. Onorerò la tua memoria ad ogni passo dentro e fuori dal campo. Riposa in pace Mino Raiola, dormi e sogna mentre te ne vai, abbiamo ancora un secondo tempo da giocare”.