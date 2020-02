Lozano si guarda attorno: potrebbe andar via già in estate

47 minuti di impiego in Serie A sotto la gestione Gattuso e l’arrivo di Politano che l’ha fatto ulteriormente retrocedere nelle gerarchie, Hirving Lozano già si interroga sul proprio futuro, e non potrebbe essere altrimenti. Secondo quanto appreso dalla redazione di Gonfialarete.com, il calciatore avrebbe già dato mandato a Mino Raiola di cercargli una sistemazione diversa se le cose non dovessero migliorare da qui a fine stagione, anche a titolo definitivo, qualora ci fosse l’offerta giusta. Inizialmente il messicano aveva preso questo momento come una sfida, intenzionato com’era a dimostrare il suo valore a Gattuso. Adesso, è invece quasi rassegnato all’idea che il nuovo allenatore del Napoli non lo veda per niente e sta soffrendo molto questa condizione. In passato non erano mancate le potenziali acquirenti. Al momento, le possibilità più concrete sembrano poter essere il Valencia in Spagna e l’Everton di Ancelotti in Inghilterra. In più, in casa toffies, otre al suo ex allenatore, c’è il direttore sportivo Marcel Brands, quello che l’aveva portato al PSV dal Pachuca quando era in Olanda. Il Napoli, dinanzi a un’offerta che permetta di recuperare l’investimento profuso la scorsa estate, non si opporrebbe al trasferimento.

fonte: gonfialarete.com