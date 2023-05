Lozano: “Sono il primo messicano a vincere lo scudetto, sogno realizzato!”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria dello scudetto. : “Una emozione incredibile! Sono il primo messicano a vincere lo scudetto, è importante per me e per il mio Paese, sono molto contento, mi stanno arrivando tanti messaggi, ringrazio i tifosi che mi hanno dato forza, la mia famiglia, i miei bimbi, mia moglie. Immagini della festa da Piazza del Plebiscito? Incredibile! Napoli è un po’ simile al Messico, c’è amore completo per la squadra, questo scudetto è per loro! Giocare titolare? Sono decisioni del mister, dobbiamo essere pronti tutti, tutti abbiamo fatto lavoro incredibile dall’inizio alla fine, grazie a tutti i giocatori perché nessuno credeva in noi all’inizio, ma grazie a Dio tutto è riuscito benissimo. Per il mio Paese è un momento storico, per me e per tutti i messicani, si è realizzato il sogno, il mio messaggio a tutti i bimbi che vedono il calcio in Messico è che il sogno è possibile. L’ultimo giocatore che ha vinto lo scudetto a Napoli è Maradona? Per me è molto speciale. Io mi trovo bene a giocare a sinistra, arrivato qui mi hanno messo a destra e ho fatto un lavoro molto difficile e dovevo farlo bene, sono molto contento per la squadra”.