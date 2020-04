Luca Cordero di Montezemolo: “Assurdo spendere tempo sul calcio. Oggi non ci cono condizioni”

Luca Cordero di Montezemolo, intervistato in diretta da SkyTG24, ha parlato dell’eventuale ripartenza della Serie A, schierandosi dalla parte degli scettici. “Sento l’astinenza dalla formula1 e dal calcio, ma parliamo in modo serio. Al centro c’è la salute, se adesso bisogna spendere del tempo sul campionato, sulle partite, mi sembra assurdo. Oggi non ci sono le condizioni. Un giocatore importante come Dybala non è ancora guarito. Calma, sono molto d’accordo con l’atteggiamento del Coni. Oggi non ci sono le condizioni, ripeto, poi vedremo”.