L’Udinese veste Mulish, il patron Gervasio: “Onorati di questa partnership”

“Siamo davvero onorati di continuare questa partnership con l’Udinese Calcio”, afferma il patron di Mulish Daniele Gervasio, prestigiosa realtá del calcio italiano di cui da tutti e riconosciuta la grande lealtà e sportività dei comportamenti in campo e fuori, valori che sono anche nel Dna Mulish. “Abbiamo visto, sin dall’inizio, nel progetto Udinese Calcio una straordinaria sinergia e comunanza di valori con Mulish: passione, dedizione e voglia di eccellere. Questa visione comune ci ha convinto come azienda a legare il nostro brand, ad uno sport e ad una squadra come l’Udinese, con un glorioso passato ed un futuro brillante e ricco di soddisfazioni”.

Quest’anno la squadra è partita alla grande e continuando così con questo andamento un posto in Europa penso che sia un’obiettivo che possa raggiungere tranquillamente questa squadra.

Sabato ci sarà Napoli-Udinese al Maradona e come partner dell’Udinese non posso che augurargli la migliore prestazione .

Purtroppo ho il sangue azzurro e quest’anno il Napoli ci sta regalando emozioni uniche, non mi pronuncio sulla sfida, auguro ad entrambe le squadre uno spettacolo che possa far divertire i tifosi di entrambe le squadre.