Luis Alberto a DAZN: “Un’occasione persa, ma questo è il calcio”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli per 0-0:

“Quella di oggi è un’occasione persa, ma abbiamo fatto una partita importante sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Meritavamo di vincere, abbiamo creato tanto, ma l’importante era tornare a fare una partita “seria” dopo la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Per oggi sono contento, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare, questo è il calcio, però vado a casa contento se giochiamo così“.

Cosa è mancato per conquistare la vittoria?

“Poco. Il Taty ha fatto un grandissimo gol ma purtroppo era in fuorigioco. Io con un colpo di testa poteva fare meglio, così come Isaksen nel primo tempo. Oggi alla squadra non si può dire nulla, abbiamo disputato una bella partita. Dobbiamo essere contenti e proseguire su questa strada”.

Le tue prestazioni sono in crescita

“Ho trascorso un periodo buio, avevo diversi problemi fisici. Ora però sto andando al 100% e questo è molto importante per me”.