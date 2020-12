Luisito Suarez: “Sorteggio non positivo per il Napoli. Stravedo per un calciatore azzurro, lo porterei all’Inter…”

Luis Suárez Miramontes, detto Luisito, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss Napoli: “Il Granada è una buona squadra, non è stato un buon sorteggio per gli azzurri in Europa League. Gennaro Gattuso e i suoi calciatori dovranno stare molto attenti e non sottovalutare gli avversari. L’Inter, non avendo impegni europei, ha un grande vantaggio rispetto a squadre come Napoli e Juventus”.

Luisito Suarez ha poi aggiunto: “Antonio Conte potrà ora pianificare ogni partita con la massima tranquillità. Ne avrà una alla settimana. Devo dire però che la delusione per quanto stanno facendo i nerazzurri è enorme. La società ha investito tantissimo per rinforzare la squadra. Se la Beneamata non vincesse lo Scudetto sarebbe una annata davvero disastrosa. Il tricolore resta l’unico vero risultato che potrebbe salvare una stagione. Un calciatore del Napoli che porterei all’Inter? Insigne! Sa fare di tutto, ha qualità ed è molto generoso”.