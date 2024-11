Lukaku a Sky: “Gol? Penso solo al bene della squadra. Sullo scudetto…”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il gol e la vittoria contro la Roma: “Sento molto la spinta dei tifosi, danno un grande stimolo ed abbiamo vinto. siamo tutti contenti. Gol dal valore particolare per le tante aspettative? Io penso solo a far bene per la squadra, noi abbiamo un percorso da fare e prima della partita sapevamo che era un match importante. Per la nostra crescita i tre punti erano importanti, quindi ora guardiamo avanti. Un segnale al campionato? No, è ancora presto per parlare di scudetto. Noi guardiamo alla nostra crescita, vogliamo migliorare ma non è il momento di parlare di scudetto”.