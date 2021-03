Lukaku convocato dal Belgio nonostante il divieto dell’ATS di Milano

Nonostante lo stop dell’Ats di Milano alla partenza dei giocatori nerazzurri per le naziobali, il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha convocato anche Romalu Lukaku per i match contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per le qualificazioni al mondiale in Qatar 2022. Questo l’elenco completo, che vede anche Saelemaekers e Mertens tra gli “italiani” convocati:

Portieri: Casteels, Courtois, Kaminski, Mignolet

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vermaelen, Vertonghen

Centrocampisti: Castagne, Chadli, Foket, T. Hazard, Meunier, Saelemaekers, De Bruyne, Sambi Lokonga, Mangala, Praet, Tielemans, Vanaken

Attaccanti: De Ketelaere, Carrasco, Doku, Januzaj, Mertens, Trossard, Verschaeren, Batshuayi, Benteke, Lukaku