Luperto dopo il pari con la Juve: “Risultato importante”, su Instagram i commenti di Fabian Ruiz, Malcuit, Allan e Manolas: “Tanta roba petardo, top!

“Risultato importante contro una grande squadra! Avanti così, senza mollare. #WeAreSharks”, scrive su Instagram Sebastiano Luperto, difensore del Crotone in prestito dal Napoli, dopo il pareggio contro la Juventus. Tra i commenti sul social network, anche quelli di alcuni suoi ex compagni di squadra. “Contento per te fratello, lo meriti” gli scrive il terzino azzurro Kevin Malcuit al quale Luperto risponde: “Sono contento anche io per te fratello, per il tuo rientro in campo”. “Grande Lupachioo” gli scrive l’ex azzurro Allan ora in forza all’Everton. “Bravo Lupo!!”, il commento del difensore del Napoli Kostas Manolas. “Tanta roba petardo, top!”, gli scrive il centrocampista azzurro Fabian Ruiz.