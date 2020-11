Macedonia, Elmas: “Una finale non si può spiegare, la posta in palio è altissima”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della nazionale macedone dell’incontro di domani contro la Georgia. La partita varrà un posto al prossimo Europeo:

“Una finale non si può spiegare. Sarà una gara dura con una posta in palio altissima, ma ci stiamo preparando al meglio per uscirne vincitori tutti insieme. Abbiamo bisogno di restare concentrati per tutti i 90 minuti, anche la Georgia vuole l’Europeo ma dobbiamo tenere noi il pallino del gioco. Sono ottimista, sarà una grande partita e la giocheremo per noi stessi e per il nostro Paese“.