Macedonia, Il c.t. Angelovski: “Il rinnovo di Elmas è la prova che il Napoli crede molto in lui

Igor Angelovski, ct della Nazionale macedone, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il rinnovo di Elmas è la prova che il Napoli crede molto in lui. Elmas è in vacanza in Macedonia in questi giorni. L’ho incontrato e si è detto molto felice per il rinnovo. Si sta impegnando, insieme al resto della squadra azzurra, per raggiungere importanti obiettivi. Per Elmas è importante avere continuità e quest’anno può dirsi soddisfatto perché ha avuto un minutaggio elevato, che avrebbe potuto essere maggiore ma a causa del coronavirus, purtroppo, mister Gattuso ha dovuto far ruotare molto i giocatori e fare dei cambi. Per me lui può diventare uno dei migliori del Napoli nel ruolo di centrocampista o da esterno sinistro, perché ha qualità importanti. Lui è il classico numero 8. Con la Macedonia l’ho schierato anche da esterno ed ha realizzato anche due gol perché è molto bravo nell’uno contro uno, è veloce, bravo tecnicamente. Elmas è un giocatore veramente molto duttile”.