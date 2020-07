Macedonia, il CT Angelovski: “Mi aspetto molto da Elmas, gli auguro di vincere i trofei e di fare la carriera di Pandev”

Igor Angelovski, ct della Nazionale macedone, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha continuato a giocare bene anche dopo l’emergenza covid. Mi sono piaciute molto le partite della Coppa Italia, sia con l’Inter che con la Juve. È stato importante portare un trofeo a casa dopo tanti anni. Ho visto un buon Napoli anche contro l’Atalanta, nonostante la sconfitta. Elmas? Mi piace molto come Gattuso lo impiega. Il 4-3-3 di Gattuso è più difensivo rispetto al gioco di Ancelotti. Sia con l’Inter che contro la SPAL, si è districato molto bene. Corre bene e sta iniziando a fare degli assist. È sulla buona strada per cominciare a mostrare tutte le sue qualità. Mi aspetto veramente tanto da lui perché conosco le sue qualità. Nazionale? Sono felice che Elmas si sia messo in mostra con la maglia del Napoli. Spero che quando tornerà a giocare con la Nazionale avrà la stessa cattiveria e lo stesso status fisico. Gli auguro di fare la stessa carriera di Goran Pandev, sia per le squadre in cui ha militato e per la carriera che ha fatto, sia per i trofei che ha vinto”.