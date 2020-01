Maggio: “Insigne deve rimanere, momenti di difficoltà capitano. Una volta mediai con ADL per evitare un ritiro…”

Christian Maggio, giocatore del Benevento ed ex Napoli, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Le sue parole sulla lunga esperienza in azzurro:

“Napoli -Crotone. Ho voltato pagina, ma lo sapete: ci tenevo a giocare l’ ultima volta al San Paolo, fu una scelta di Sarri, non ho rimpianti. C’è delusione, ho ritrovato gli stimoli qui a Benevento. E per una prossima gara, beh: mi piacerebbe solo trovare di fronte i miei ex compagni. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni. Ho un bel rapporto da sempre con Marek Hamsik e con Lavezzi, con loro mi sento spesso. Tutti mi hanno dato qualcosa, da Reja a Benitez, allo stesso Sarri. Mazzarri è quello che ha fatto emergere al meglio le mie caratteristiche, facendomi arrivare in Nazionale. Ora c’ è Pippo, che mi insegnerà ancora qualcosa anche se ormai ho 37 anni.

Ritiro sventato con Maggio capitano del Napoli? C’era Benitez, si viveva un momento particolare, sono riuscito a mediare con il presidente De Laurentiis, non avrebbe giovato a nessuno andare in ritiro. Quest’anno al Napoli è andata diversamente.

Insigne? Dispiace per Lorenzo. Gli suggerivo sempre di essere meno istintivo nelle sue uscite, perché lui rappresenta la squadra e da napoletano ha una responsabilità importante. È cresciuto, l’ esperienza lo aiuterà e per me deve rimanere a Napoli a vita, per riportare il club ai livelli che contano. Negli anni è sempre stato un crescendo, per il Napoli, un momento di difficoltà può capitare. Sono stati anche sfortunati, si riprenderanno con il carisma di Gattuso“.